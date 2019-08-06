Тверь, , 23:12 — REGNUM

Правоохранительные органы провели следственный эксперимент в доме убитого в 2002 году исполнителя Михаила Круга. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает издание Tverigrad.ru со ссылкой на сестру певца Ольгу Медведеву.

ОМОН Антон Привальский © ИА Красная Весна

Для проведения следственного эксперимента потребовалось оцепить всю прилегающую к дому территорию. В оцеплении участка улицы Освобождения в Твери был задействован ОМОН.

Правоохранители привезли в дом Круга подозреваемого в его убийстве для проведения следственного эксперимента. В чем именно заключается следственный эксперимент, не сообщается.

По всей видимости, силовики пытаются восстановить цепочку событий, которая произошла в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года, когда Круг получил несколько огнестрельных ранений в своем доме в Твери.

По имеющимся материалам дела, преступников было двое. Данное убийство до сих пор не раскрыто.

Согласно одной из версий, к убийству Круга причастен член банды «Тверские волки» Александр Агеев, который сейчас отбывает пожизненный срок за убийство. Согласно другой версии, Круга застрелил человек по фамилии Веселов, которого сейчас уже нет в живых.