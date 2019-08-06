Кветта, Пакистан, , 22:44 — REGNUM

В результате взрыва, прогремевшего на рынке в пакистанском городе Кветта, погибло не менее двух человек, сообщает 6 августа издание Tribune.

Кроме того, сообщается о 13 раненых, которые доставлены в местную больницу.

На месте происшествия работают полицейские, которые пытаются выяснить, в результате чего произошёл взрыв.

На данный момент ни одна из радикальных группировок не заявила о своей ответственности за этот взрыв.

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