Москва, , 22:22 — REGNUM

На юге Москвы два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на улице Болотниковской. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

Сообщается, что на улице Болотниковской произошел конфликт, в ходе которого был применен травматический пистолет. В конфликте пострадали два человека. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Злоумышленник, который открыл стрельбу, скрылся с места происшествия на автомобиле. Его ищут.