Одесса, Украина, , 21:33 — REGNUM

На Украине в одной из районных больниц Одесской области взорвалась граната, сообщает 6 августа информагентство УНИАН со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранителей, в результате взрыва в Раздельнянской центральной районной больнице погибли два человека.

На данный момент известно, что взрыв прогремел в пищеблоке медучреждения.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало, по данным правоохранительных органов Украины с февраля 2014 года на руках у населения страны накопилось от нескольких сот тысяч до двух млн. единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Ситуация усугубляется непрерывным потоком оружия и боеприпасов, поступающих на чёрный рынок Украины из зоны карательной операции против народа Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы кандидаты на пост премьер-министра Украины