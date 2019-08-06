Москва, , 20:58 — REGNUM

Фэшн-директор Центрального универсального магазина Алла Вебер умерла от инфаркта. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на друга Вебер журналиста Олега Шарана.

Напомним, сегодня стало известно, что Вебер скончалась в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В Италии она занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов, а также формировала новые коллекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вебер была госпитализирована накануне из-за сепсиса — заражения крови.

Вебер стала фэшн-директоров ЦУМа в 2003 году. В её обязанности входила закупка товаров для престижных российских магазинов и формирование новых коллекций. Именно благодаря работе Вебер в российской столице были открыты бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni.