Себеж, Псковская область, , 20:48 — REGNUM

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника отдела безопасности колонии строгого режима, расположенной в посёлке Сосновый Бор Себежского района. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, мужчина обвиняется в незаконном обороте наркотиков, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Места лишения свободы

Следствие обвиняет бывшего сотрудника колонии в том, что 1 ноября 2018 года он за взятку в размере 20 тыс. рублей пронёс на территорию колонии и передал осуждённому гашиш. Через несколько дней, 4 ноября, он был задержан в подъезде одного из домов в Себеже при получении гашиша, который намеревался, как полагает следствие, также передать осуждённым — за взятку в размере 50 тыс. рублей.

Преступление было выявлено себежскими полицейскими. В настоящее время сотрудник уволен из органов уголовно-исполнительной системы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.