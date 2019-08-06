Задонск, Липецкая область, , 20:44 — REGNUM

В Липецкой области к 15 годам колонии строгого режима приговорен 38-летний житель села Кулешовка Задонского за убийство пожилой женщины и её сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.

В сентябре 2018 года подсудимый пришел в гости к 58-летнему соседу. Во время застолья с алкоголем они поссорились, и мужчина 12 раз ударил хозяина ножом, а также кирпичом по голове. 81-летняя мать жертвы видела это и пыталась позвать на помощь, но злоумышленник забил кирпичом и её. Мужчина забрал банковскую карту жертвы, на такси уехал в Задонск и там попытался снять деньги с похищенной карты.

Тела в доме обнаружили на следующий день. Подозреваемого установили и задержали за несколько часов. Он признал свои вину и содействовал следствию. Его признали виновным по статьям «Убийство двух лиц, в том числе заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление» и «Покушение на кражу» и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.