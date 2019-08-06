Данков, Липецкая область, , 19:49 — REGNUM

В Данковском районе Липецкой области 6 августа сгорело 200 гектаров поля, с которого был убран урожай. Об этом сообщил портал Most.tv.

Пожар произошёл недалеко от деревни Щегловка. На поле загорелись стебли, оставшиеся после уборки сельскохозяйственных культур. К приезду пожарных выгорело 200 гектаров земли.

Специалисты государственного пожарного надзора организовали проверку и устанавливают причину пожара. К административной ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности привлекли должностное лицо, другие виновники пожара устанавливаются.