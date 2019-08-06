Ижевск, , 19:43 — REGNUM

На территории Удмуртии в связи с порывистым ветром скоростью до 20 м/с зафиксированы локальные отключения потребителей от сетей энергоснабжения. Наиболее пострадали жители Завьяловского, Можгинского, Малопургинского, Каракулинского и Воткинского районов, сообщили ИА REGNUM в компании Россети.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время в местах отключения бригады «Удмуртэнерго» проводят восстановительные работы.

В ликвидации последствий аварии участвуют 48 бригад, 168 человек и 54 единицы техники. энергоснабжение социальных объектов происходит за счёт использования резервных источников энергии.

По данным Удмуртского центра по гирометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 7 августа вероятность дождей и порывистого ветра в республике снизится. Осадки будут наблюдаться местами, а температура воздуха немного поднимется до 17−20°С.