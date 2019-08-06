Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 19:23 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии задержан водитель машины, совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия. Инцидент произошел в станице Зеленчукская. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 5 августа в населенном пункте на пересечении улиц Лесная и Ленина были обнаружены поврежденная автомашина «ВАЗ-21 093», а в нескольких метрах от обочины автодороги — труп девушки.

Как установили сотрудники полиции, 22-летняя погибшая являлась местной жительницей. Автомашина принадлежала 37-летнему жителю станицы Кардоникская, который скрылся с места происшествия. По-видимому, он пытался таким образом скрыть свое нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По горячим следам полицейские обнаружили подозреваемого и доставили его в отдел МВД, где он объяснил, что вместе с погибшей он ехал на машине и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП девушку выбросило из автомобиля на препятствие, из-за чего она скончалась.

Виновник ДТП стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.