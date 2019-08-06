Сочи, Краснодарский край, , 19:17 — REGNUM

В Сочи спасатели достали из воды тела двух утонувших — 25-летнего мужчину и 12-летнего подростка, которые полезли купаться в шторм и утонули. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Сегодня днем спасателям поступила информация о том, что на необорудованном пляже в поселке Якорная Щель Лазаревского района Сочи утонули два человека. Звонила женщина, которая сообщила, что она пыталась доплыть до пострадавших, но они быстро скрылись под водой.

К месту происшествия в срочном порядке были направлены два спасательных катера «Стрингер» со спасателями.

Тела утонувших были найдены водолазами на глубине около двух метров, недалеко от буны, в 20 метрах от того места, где их последний раз видели над водой.

На берегу тела погибших были переданы сотрудникам полиции.

Установлено, что погибшие 25-летний молодой человек и 12-летний подросток были туристами, приехавшими в Сочи отдыхать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. На пляжах курорта установлен усиленный контроль.