Уфа, , 19:13 — REGNUM

Девушка-дознаватель, обвинившая своих коллег, бывших сотрудников отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району в изнасиловании, вновь не явилась на судебное заседание. Слушания дела по существу отложили на 13 августа.

Также на судебное заседание не пришёл и представитель пострадавшей, сообщает Bash.News. Сегодняшнее заседание, как и предыдущее, проходило в закрытом от прессы режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Позднее всех фигурантов дела, а также потерпевшую и её подругу уволили из органов МВД с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство».

После возбуждения уголовного дела всех фигурантов отправили в СИЗО, однако позднее меру пресечения им изменили на домашний арест. На заседании 22 июля арест был продлён ещё на полгода.