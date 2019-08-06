Москва, , 18:41 — REGNUM

В Москве обнаружили человеческие кости на территории детского сада, сообщили 6 августа в пресс-службе ГСУ СК РФ по столице.

Скелетированные останки обнаружили 6 августа в канализационном люке в детсаду на востоке Москвы. По предварительной информации, смерть человека наступила более года назад.

«По факту обнаружения костей человеческого скелета на территории детского сада на востоке Москвы проводится доследственная проверка», — говорится с информации.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии обнаружили в одной из квартир тело мужчины. Предположительно, он скончался 5−6 лет назад.

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