Чита, , 18:38 — REGNUM

Приговор бывшему министру здравоохранения Забайкальского края Михаилу Лазуткину оставлен без изменений. Суд апелляционной инстанции состоялся сегодня, 6 августа. Михаила Лазуткина приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщил адвокат Лазуткина ZAB.ru, решение теперь планируют обжаловать в суде кассационной инстанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин и экс-директор Центра материально-технического обеспечения Дмитрий Ванюрский задержаны в ноябре 2017 года за получение взяток.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-министра здравоохранения Забайкалья оставили под стражей