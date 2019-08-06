Обнинск, Калужская область, , 18:32 — REGNUM

Убийцы 19-летней студентки из Обнинска Калужской области братья К. осуждены к 19 годам лишения свободы каждый с отбыванием в колонии строгого режима, такое решение вынес суд, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, вечером 22 апреля 2016 года в лесном массиве города Обнинска было обнаружено тело 19-летней девушки с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, после этого уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России, а ход его расследования поставлен на контроль председателем Следственного комитета России. В течение двух лет следователи Главного следственного управления СК России совместно с оперативными сотрудниками проводили масштабную аналитическую и оперативно-розыскную работу. Экспертные учреждения Следственного комитетаи других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению. В результате точно удалось установить, что к совершению преступления причастны жители Обнинска братья К.

Преступники совершили разбойное нападение и жестокое убийство студентки, которая возвращалась в общежитие, один из братьев совершил изнасилование девушки. В целях сокрытия преступления братья вывезли тело потерпевшей за город в лесной массив. В ходе допросов они частично признали свою вину и рассказали об обстоятельствах совершения преступления.