Владимирская область, , 18:31 — REGNUM

В городе Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

3 августа 2018 года в днём возле кафе «Удача» на улице Доватора обвиняемый распивал спиртные напитки, когда к нему с претензиями подошли двое мужчин. Один из них несколько раз ударил его и начал угрожать. Обвиняемый ушёл домой, а затем вернулся к месту конфликта с ножом, разыскал обидчиков и по несколько раз ударил их ножом.

Один из пострадавших скончался в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира в тот же день, второй — через день. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Владимира.