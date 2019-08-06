Екатеринбург, , 18:10 — REGNUM

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали почтовое отделение в Академическом. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

В отделении произошёл инцидент: прямо в помещении был распылён газовый балончик. Всех посетителей и работников пришлось вывести на улицу, На место сразу прибыла полиция.

Эвакуация продлилась недолго — как только помещение проветрили, людей запустили обратно.

Балончик выдавался почтальонам для самообороны. Причину распыления сейчас выясняют.

Напомним, накануне в Екатеринбурге ограбили одно из отделений «Почты России». Полиция ищет преступников.

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