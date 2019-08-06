Сасово, Рязанская область, , 17:56 — REGNUM

Следователи Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области назвали предварительную причину ДТП, произошедшего 6 августа на трассе М5 «Урал». Водитель микроавтобуса, в котором ехали 12 граждан Таджикистана, заснул за рулём.

«Можно утверждать, что водитель микроавтобуса заснул и на скорости примерно 85 км/ч выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с внедорожником, в котором ехали отец и сын — жители Москвы, 1938 и 1960 годов рождения. Их доставили в больницу города Шацка вместе с четырьмя пострадавшими из микроавтобуса. По показаниям выживших, водитель дважды во время движения засыпал, и его будили», — заместитель начальника Сасовского межрайонного следственного отдела Михаил Шувариков «Издательству «Пресса».

Установлено, что все погибшие в аварии были гражданами Таджикистана. Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус осуществлял частную перевозку, зарегистрирован он был в Саратовской области.

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