Кемерово, , 17:55 — REGNUM

На территории Кемеровской области за полгода произошло 55 пожаров. Сгорело 540 га леса. Об этом на пресс-конференции сегодня, 6 августа, рассказал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Как заявил Цивилёв, кемеровские власти серьёзно мониторят территорию региона и соседние территории с точки зрения угроз пожаров для Кузбасса.

«Если бы пожары угрожали бы нам, или бы соседние регионы попросили бы помощь, мы несомненно бы включились в тушение пожаров. Но в соседних регионах, в связи со сложившейся ситуацией, работают федеральные службы, к нам они за помощью не обращались», — цитирует Цивилёва «Сибдепо».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Генпрокуратуре РФ рассказали, что в Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов.

Напомним, пожары в Красноярском крае и Иркутской области полыхают уже несколько недель. На сегодня, 6 августа, в Красноярском крае зарегистрировано более 100 лесных пожаров на общей площади 834,2 тыс. га.

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