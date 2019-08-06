Ачинск, Красноярский край, 6 августа 2019, 17:48 — REGNUM
В районе Ачинска полностью восстановлено железнодорожное, автомобильное и воздушное сообщение, ранее ограниченное из-за взрывов на военном складе, сообщает 6 августа пресс-служба Минобороны РФ.
Сняты все ограничения по передвижению транспорта в Ачинском районе Красноярского края.
«Автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение в районе Ачинска Красноярского края полностью восстановлено», — указано в сообщении военного ведомства.
Напомним, ограничения железнодорожного, автомобильного и воздушного сообщения в районе Ачинска были введены из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа около 13:00 мск на территории одного из военных складов в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание и взрывы пороховых зарядов к боеприпасам.
Один человек погиб, ещё восемь получили серьёзные травмы. С прилегающих территорий было эвакуировано свыше 16 тыс. человек.
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