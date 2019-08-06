Рязань, , 17:26 — REGNUM

В больницы Рязани санитарным транспортом эвакуировали двоих пострадавших на трассе М5 «Урал». Это подросток с многочисленными травмами средней степени тяжести и 38-летний мужчина, который получил травмы головы, многочисленные переломы, его состояние оценивается как тяжёлое. Пациенты находятся под контролем профильных специалистов, сообщили 6 августа в региональном минздраве.

В Шацке и Сасове прооперированы двое пострадавших, в возрасте 81 года и 35 лет, их состояние стабильное. Возможная транспортировка еще одного «тяжёлого» пациента, 48 лет, отложена на 7 августа. Остальные пострадавшие в аварии находятся в удовлетворительном состоянии, получают необходимую лекарственную терапию.

ИА REGNUM напоминает, что в результате аварии в Сасовском районе Рязанской области погибли шесть человек. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль