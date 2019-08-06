Ковров, Владимирская область, , 17:23 — REGNUM

В городе Коврове Владимирской пациент социального дома-интерната признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

65-летний местный житель в январе 2019 года поссорился с 73-летним мужчиной, проживающим в Ковровском социальном доме-интернате, во время распития спиртного. Один из мужчин обвинил другого в том, что тот украл у него будильник, и начал бить его по рукам металлической тростью. В ответ на это обвиняемый выхватил трость из рук оппонента и несколько раз ударил ей по голове мужчины.

На следующее утро сотрудники интерната обнаружили пострадавшего и отправили в больницу. Ему сделали операцию, но через несколько дней от полученных травм он скончался.

Обвиняемый признал вину. Ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.