Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM

В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Берёзовского по обвинению в похищении человека и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Оба гражданина признаны виновными и им назначено наказание в виде 14 и 12 лет лишения свободы в колонии.

Отметим, что один из подсудимых признал свою вину частично, а второй не признал полностью.

Напомним, что, по версии следствия, преступление произошло в октябре 2018 года. Тогда двое жителей Берёзовского увидели на улице прохожего и спутали его с одним из своих обидчиков, которыми они были избиты ранее. Подсудимые избили потерпевшего, а затем решили похитить его. Мужчину вывезли в лес и продолжили избивать, чтобы выяснить личности других обидчиков. Попытки потерпевшего пояснить, что он не причастен к тому эпизоду не возымели действия.

После этого подсудимые привези потерпевшего в помещение автосервиса по улице Фронтовых Бригад в Екатеринбурге, и снова продолжили избивать его до тех пор, пока потерпевший не скончался. Тогда подельники решили избавиться от тела и утопили его в болоте.