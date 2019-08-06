Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM

В Екатеринбурге 7 августа начнётся рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На скамье подсудимых — 79-летний житель Невьянска.

«По версии органов предварительного расследования, в декабре 2018 года обвиняемый расправился с бывшей снохой и ее братом, желая отомстить за смерть своего сына. В 90-х годах женщина убила своего супруга, сына подсудимого», — уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, что преступление произошло в декабре 2018 года в Невьянске. Трое местных жителей 79-летний пенсионер, его 58-летняя бывшая невестка и её 64-летний брат, распивали спиртные напитки во время застолья, в ходе которого между ними возникла ссора.

По версии следствия, брат потерпевшей нанёс удар бутылкой подсудимому, после чего тот вооружился ножом и нанёс собутыльникам смертельные удары.