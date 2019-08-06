Екатеринбург, 6 августа 2019, 16:20 — REGNUM
В Екатеринбурге 7 августа начнётся рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
На скамье подсудимых — 79-летний житель Невьянска.
Напомним, что преступление произошло в декабре 2018 года в Невьянске. Трое местных жителей 79-летний пенсионер, его 58-летняя бывшая невестка и её 64-летний брат, распивали спиртные напитки во время застолья, в ходе которого между ними возникла ссора.
По версии следствия, брат потерпевшей нанёс удар бутылкой подсудимому, после чего тот вооружился ножом и нанёс собутыльникам смертельные удары.