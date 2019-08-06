Белгород, , 16:11 — REGNUM

При попытке продать орден Отечественной войны II степени и несколько медалей в аэропорту Белгорода задержан мужчина. Операцию провели сотрудники угрозыска Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте. Объявление о продаже государственных наград полицейские обнаружили в интернете.

У задержанного изъяли орден Отечественной войны II степени, две медали «За трудовую доблесть» с удостоверениями, а также юбилейные медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. Участнику войны», «50 лет Вооружённых сил СССР» и «60 лет Вооружённых сил СССР». Экспертиза показала, что все награды являются государственными, сообщает ИА «Бел.ру».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его уже передали в суд. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо исправительные работы до года, или арест до трёх месяцев.