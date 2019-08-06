Орхус, Дания, , 16:26 — REGNUM

Небольшой самолет, перевозивший команду менеджеров американской певицы Pink, совершил аварийную посадку и загорелся в аэропорту города Орхус (Дания). Об этом 6 августа передает Daily Mail.

На борту воздушного судна, вылетевшего из Осло, находились семь пассажиров: четыре гражданина США, два австралийца и один гражданин Великобритании. В результате ЧП никто не пострадал.

Отмечается, что певицы, выступавшей накануне в Осло, не было в самолете.

Выясняются причины происшествия.