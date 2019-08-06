Балтимор, США, , 16:19 — REGNUM

4-летний мальчик получил тяжелейшие ожоги, которые не были обработаны, прежде чем он был найден мертвым в мусорном баке в американском городе Балтимор. Об этом 6 августа сообщает DailyMail со ссылкой на местную полицию.

Новостные СМИ опубликовали обвинительные документы, полученные из полиции, с подробным описанием ужасного конца жизни мальчика, которого активно искали после его исчезновения.

В документах говорится, что его родственники рассказали полиции, что ребенок якобы ошпарился горячей водой в ванне. По их словам, они боялись понести наказание, поэтому спрятали бездыханное тело малыша в мусорном баке.

Подозреваемым уже предъявлены обвинения по статьям, включающим непредумышленное убийство, жестокое обращение с детьми и дачу заведомо ложных показаний.