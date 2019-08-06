Волгоград, , 15:39 — REGNUM

Сына экс-главы СУ СКР по Волгоградской области признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника ФСБ и назначили наказание в виде тысячи рублей. Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления в силу решения судьи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание по административному делу, третье по счёту, проходило 6 августа в Дзержинском районном суде Волгограда. На первые два обвиняемый не явился. По ходатайству защиты дело рассматривали в закрытом режиме без присутствия представителей прессы. После перерыва Музраев-младший не вернулся в зал: на оглашении результативной части приговора он не присутствовал.

Административное дело завели в связи с тем, что 10 июня 2019 года мужчина создавал препятствия для проведения следственных мероприятий по месту жительства задержанного ранее его отца, Михаила Музраева. Оперативникам ФСБ пришлось надеть на него наручники.

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