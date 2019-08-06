Момбаса, Кения, , 15:41 — REGNUM

По меньшей мере восемь человек получили серьезные ранения после того, как мужчины, вооруженные мачете, напали на прибрежный район Кении в ночь на 6 августа. Атака, как полагают, является частью серии столкновений между враждующими бандами, передает ВВС Africa.

Свидетели в районе Бамбури говорят, что группа, состоящая по меньшей мере из 30 молодых людей, вооруженных мачете, ножами и другим грубым оружием, начала избивать всех, находившихся в поле зрения.

Многие из их жертв имели глубокие порезы мачете на голове, животе, руках, шее, ногах и спине. Пострадавшие были доставлены в местную клинику, а затем переведены в Береговую больницу общего профиля в городе Момбаса для дальнейшего лечения.

Полиция ответила на нападение, и ночью были слышны выстрелы. По словам начальника местной полиции Юлиуса Кирагу, офицеры находились на месте и сумели взять ситуацию под контроль.

Предполагается, что те, кто стоит за этим нападением, принадлежат к группе «Вакали Кванза», одной из двух известных группировок, действующих в прибрежном районе Кении, известных торговлей наркотиками, грабежами и насилием.

Аналитики в области безопасности говорят, что это была демонстрация доминирования в противостоянии с группой «Вакали Вао».

Бывший региональный начальник полиции Нельсон Марва заявил, что банды финансируются состоятельными и влиятельными жителями Кении.