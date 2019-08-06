Лондон, , 16:15 — REGNUM

Правоохранительные органы Великобритании задержали 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 6-летнего ребенка, об этом 6 августа сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в галерее современного искусства в центре Лондона. По версии следствия, подросток выбросил с 10-го этажа со смотровой башни мальчика, который был найден на крыше пятого этажа.

«Раненный мальчик находится в стабильном, но в критическом состоянии. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь» , — говорится в заявлении полиции.

Подробности произошедшего пока не сообщаются, также не известны мотивы подозреваемого.

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