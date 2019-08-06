Лондон, 6 августа 2019, 16:15 — REGNUM
Правоохранительные органы Великобритании задержали 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке убийства 6-летнего ребенка, об этом 6 августа сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в галерее современного искусства в центре Лондона. По версии следствия, подросток выбросил с 10-го этажа со смотровой башни мальчика, который был найден на крыше пятого этажа.
Подробности произошедшего пока не сообщаются, также не известны мотивы подозреваемого.
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