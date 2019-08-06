Ставрополь, , 15:15 — REGNUM

Трое детей в возрасте от трёх до 11 лет были спасены из горящей квартиры в городе Ставрополе. Спасителями оказались сотрудники МЧС и вневедомственной охраны. Огнём было охвачено жилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Инцидент произошёл накануне, 5 августа. Попасть в горящую квартиру через входную железную дверь было невозможно, поэтому спасателям МЧС пришлось срезать решетку на одном из окон помещения. После этого члены пожарного расчёта и росгвардейцы проникли внутрь охваченной пламенем квартиры и эвакуировали детей.

Несовершеннолетним на месте была оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничто не угрожает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в приморском городе Фокино 20-летний парень спас из огня двух девочек, рискуя собственной жизнью. Молодой человек поднял их на руках из горящей квартиры на этаж выше еще до приезда спасателей и пожарных подразделений.