Челябинск, , 14:47 — REGNUM

В Челябинской области 27-летний водитель «Газели», сбивший насмерть двух женщин, водворён в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи намерены добиваться его заключения в СИЗО, отметили в УМВД. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшего гибель двух и более граждан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла 5 августа. Водитель ехал по дороге и в этот момент его занесло на обочину. Машина сбила двух женщин, которые погибли от полученных травм.

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