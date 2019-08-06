Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM

Водитель сбил 60-летнюю женщину с трехлетней внучкой на внутридворовой территории в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области и попытался скрыться с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД Всеволожского района оперативно задержали 39-летнего мужчину. Пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, около 14 часов. Злоумышленник на автомобиле Renault Logan совершил наезд на бабушку с внучкой, которые находились на газоне, затем проехал 800 метров, бросил автомобиль и пытался скрыться, но вскоре был задержан.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Первоначально предполагалось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Однако, как сообщили в региональном управлении ГИБДД, «по результатам проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено».