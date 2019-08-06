Санкт-Петербург, 6 августа 2019, 14:48 — REGNUM
Водитель сбил 60-летнюю женщину с трехлетней внучкой на внутридворовой территории в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области и попытался скрыться с места ДТП.
Сотрудники ГИБДД Всеволожского района оперативно задержали 39-летнего мужчину. Пострадавшие госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в понедельник, 5 августа, около 14 часов. Злоумышленник на автомобиле Renault Logan совершил наезд на бабушку с внучкой, которые находились на газоне, затем проехал 800 метров, бросил автомобиль и пытался скрыться, но вскоре был задержан.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
Первоначально предполагалось, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Однако, как сообщили в региональном управлении ГИБДД, «по результатам проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено».