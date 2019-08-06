Абакан, , 14:33 — REGNUM

Неблагоприятная погода в Красноярском крае продержится ещё сутки, об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в региональном ГУ МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Так, 7 августа в южных районах края местами прогнозируются сильные и очень сильные дожди. Ожидаются также грозы град, шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с.

Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о непогоде 5 августа предупредили жителей Хакасии. Штормовое предупреждение передали на вторую половину дня 5 августа, а также на 6−7 августа.

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