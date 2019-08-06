Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM

Штормовой ветер в Екатеринбурге стал причиной падения забора и веток старых деревьев. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на очевидцев событий.

Как передаёт информационный портал «Е1», старое дерево упало на автомобиль, припаркованный во дворе дома по улице Титова, а на проспекте Космонавтов дерево рухнуло на территорию детского сада.

Не обошлось без пострадавших. Так на улице Блюхера металлический забор из-за порыва ветра упал на прохожую. Очевидцы сообщают, что женщине пришлось вызвать скорую помощь, так как она, по всей видимости, получила лёгкую травму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 6 августа объявлено штормовое предупреждение. Ветер усилится до 25 метров в секунду, а также ожидаются обильные осадки.

В Екатеринбурге сильного дождя пока не было, а вот сильный и порывистый ветер наблюдается с утра.

Напомним, что в Свердловской области из-за осадков произошло повышение уровня воды в некоторых реках на северо-западе региона.

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