Воронеж, , 14:33 — REGNUM

398 человек числятся пропавшими без вести в Воронежской области, сообщил ИА REGNUM 6 августа старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Только в первом полугодии 2019 года в органы внутренних дел поступило 1 тыс. 434 заявления об исчезновении людей — для сравнения, за тот же период 2018 года таких заявлений было лишь 872. 1 тыс. 349 человек нашли. По фактам убийств, связанных с исчезновением, следственные органы возбудили шесть уголовных дел. В одном случае дело закрыли, поскольку человек, считавшийся жертвой преступления, нашелся.

398 человек остаются в числе пропавших без вести. Наибольшее число случаев исчезновения людей приходится на районы Воронежа.