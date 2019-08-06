Нягань, Югра, , 14:33 — REGNUM

В Югре перед судом предстанет бывший заведующий отделением бюро судебно-медицинской экспертизы города Нягани. Мужчину обвиняют в получении взятки и мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, бывший завотделением бюро судебно-медицинской экспертизы города Нягани в период с января 2015 года по февраль 2018 года выдавал гражданам бесплатные услуги за платные. В результате введения людей в заблуждение им получены 235 тыс. рублей.

Кроме того, по мнению следователей, мужчина получал взятки от исполнителей госконтрактов за подписание актов выполненных работ по содержанию помещений отделения и прилегающей территории. Общая сумма взяток составила более одного миллиона рублей.

Зафиксирован в уголовном деле случай, когда предпринимателю, отказавшемуся от дачи взятки, бывший завотделением бюро судебно-медицинской экспертизы города Нягани отказывал в допуске в здание учреждения, а также указывал в отчётных документах якобы ненадлежащее исполнение бизнесменом контракта.

По фактам против обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»), ч.1 ст.169 УК РФ («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

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