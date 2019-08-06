Саратов, , 14:14 — REGNUM

В Саратове двухлетняя девочка госпитализирована после падения на неё с крыши школы болгарки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при производстве строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Саратовской области.

По версии следствия, 2 августа сотрудники одного из местных ООО проводили ремонтные работы на крыше школы № 6. Мимо здания в этом время шла женщина, которая катила велосипед с двухлетней девочкой. Ремонтные рабочие допустили падение болгарки с крыши, и оборудование ударило ребёнка по голове. Ребёнок был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются сотрудники и руководство ООО, а также персонал школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Костромской области на 4-летнего ребёнка упало пианино. Это произошло в одном из детских садов. Состояние ребенка врачи оценивают как среднетяжелое. Угрозы жизни нет.