Коркино, Челябинская область, , 14:07 — REGNUM

В Челябинской области произошёл ещё один случай падения ребёнка из окна. Со второго этажа в Коркино выпал годовалый мальчик, сообщает пресс-служба областного СКР.

Инцидент был днём 5 августа. Как и во многих аналогичных случаях, ребёнок опёрся на москитную сетку и она не выдержала напора.

Мальчик получил травму головы. Медики оценили его состояние как удовлетворительное. А чиновники напоминают взрослым о том, что оставлять детей одних, в том числе и при открытых окнах, может быть опасно. Отметим, ранее на Урале произошло несколько случаев падения маленьких детей из окон. Многие из выпавших погибли.