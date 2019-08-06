Красноярск, , 14:03 — REGNUM

За медицинской помощью после взрывов в Ачинском районе Красноярского края по состоянию на 17:00 (местн.) 6 августа обратились 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минздраве.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

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По данным минздрава, очередная пострадавшая — женщина с повреждениями лёгкой степени тяжести. От госпитализации она отказалась.

Все пострадавшие — взрослые. Шестеро госпитализированы. Четверо находятся в Ачинской межрайонной больнице, двое — в Красноярске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Красноярском крае в воинской части под Ачинском произошёл пожар, затем последовали взрывы. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны.

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