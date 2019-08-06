Великий Новгород, , 13:54 — REGNUM

Судебные приставы Новгородской области арестовали 70 земельных участков, находящихся в собственности у жителя Санкт-Петербурга, из-за долга по кредиту на сумму 30 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), займ петербуржец оформил на себя, являясь представителем юридического лица.

«По кредитному договору мужчина был обязан вернуть денежные средства в течение года, но условия должнику соблюсти не удалось. В обеспечении иска судебные приставы наложили арест на все земельные участки, являвшиеся залоговым имуществом», — пояснили в ведомстве.

Все арестованные участки находятся в Чудовском районе Новгородской области. Их дважды пытались продать с торгов, но это не удалось. По данным пресс-службы регионального управления ФСПП, взыскатель согласился принять собственность должника в счёт погашения задолженности. В настоящее время готовится процедура передачи земельных участков кредитной организации.