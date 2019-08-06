Ульяновск, , 13:46 — REGNUM

В Засвияжском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из банков, которого обвиняют в хищении свыше 26 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет бывший экономист ульяновского отделения одного из банков. Следствие полагает, что он вводил в базу данных недостоверную информацию, в результате чего увеличивался лимит средств как на его личном счёте, так и на счёте второго участника аферы, который ранее был осуждён за данное преступление на пять лет лишения свободы.

Ущерб, причинённый кредитному учреждению в апреле-мае 2018 года, оценён в сумму более 26 млн рублей.

Экс-сотрудник банка, подозреваемый в афере, был объявлен в розыск, его задержали 31 мая 2019 года. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного чч. 1,4 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Дело передано в суд.