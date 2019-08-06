Элиста, , 13:45 — REGNUM

Приговор в отношении бывших начальника и старшего налогового инспектора МРИ ФНС России №2 по Республике Калмыкия вынес суд, сообщила 6 августа пресс-службе республиканского СУ СКР. Судом они признаны виновными по статьям о получении взятки и о посредничестве во взяточничестве.

Как установлено судом и следствием, вечером 30 августа 2017 года старший налоговый инспектор МРИ ФНС России по № 2 по Республике Калмыкия получил от налогоплательщика 480 тыс. рублей для передачи своему начальнику в качестве взятки — за это в отношении взяткодателя обещали не проводить налоговые проверки.

Суд признал обоих фигурантов виновными в инкриминируемых деяниях. Бывшему начальнику МРИ ФНС России № 2 по Республике Калмыкия назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет. Его бывшему подчиненному предстоит провести пять лет и три месяца в колонии общего режима, он также на три года лишен права занимать определенные должности.