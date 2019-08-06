Киев, , 13:43 — REGNUM

Сегодня, 6 августа, вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба министерства обороны этой страны.

«В результате … обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки с целью спровоцировать ответные действия защитников Донбасса. В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемета было повреждено остекление 30-й школы на Бессарабке.

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