Киев, 6 августа 2019, 13:43 — REGNUM
Сегодня, 6 августа, вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба министерства обороны этой страны.
«В результате … обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки с целью спровоцировать ответные действия защитников Донбасса. В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемета было повреждено остекление 30-й школы на Бессарабке.
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