Махачкала, , 13:44 — REGNUM

Сильный шквалистый ветер, обрушившийся на Махачкалу 4−5 августа, нанёс ущерб городу. На придомовых и общественных территориях коммунальщики обнаружили четыре вырванных с корнем дерева. Также пострадали линии электропередачи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Махачкалы.

Ураган

Поваленными из-за ветра оказались не только старые, но и молодые деревья с довольно крепкими корнями и стволами. Пострадали и несколько машин, припаркованных возле деревьев. К примеру, во дворе одного из домов по улице имени Ломоносова ветер с корнем вырвал тополь, который свалился на два автомобиля.

В администрации города приступили к устранению последствий стихии. Производится уборка веток, а поваленные деревья коммунальщиками обрезаются, спиливаются и вывозятся.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 5 августа МЧС Дагестана объявило штормовое предупреждение по приморской зоне республики. Скорость северо-западного ветра местами достигала 23 м/с. Сильнее всего, по данным чрезвычайного ведомства, стихия разгулялась в период с 03:00 до 06:00.