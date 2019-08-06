Ульсан, Южная Корея, , 13:27 — REGNUM

Из-за тайфуна «Франциско» в южнокорейском аэропорту Ульсана отменили несколько авиарейсов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Airports Corporation.

По их словам, в общей сложности было отменено 4 авиарейса.

В частности, было отменено два авиарейса компании Korean Air и один авиарейс компании Air Busan по маршруту Ульсан — Кимпхо и один авиарейс компании Air Busan по маршруту Ульсан — Чеджу.

Известно, что штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна «Франциско» было объявлено в 15:00 по местному времени.

На сегодняшний день в Ульсане выпало 24,1 мм осадков, однако по данным синоптиков, завтра, 7 августа объем выпавших осадков может достигнуть 200 мм.