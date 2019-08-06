р-н Мокроусовский, , 13:14 — REGNUM

В Курганской области врач за взятку выдал слепому гражданину справку об отсутствии противопоказаний к вождению автомобилем. Пациенту документ был необходим для получения водительского удостоверения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 24 апреля 2019 года к врачу обратился житель Мокроусовского района с первой степенью инвалидности по зрению, которая присваивается людям с полной слепотой или остротой зрения менее 0,04 диоптрии. Зная, что пройти медицинскую комиссию для получения водительского удостоверения нереально, мужчина предложил медику деньги за липовую справку. Врач из корысти изготовил подложное медицинское заключение об отсутствии у кандидата в водители противопоказаний к управлению транспортными средствами, сфальсифицировав подпись председателя врачебной комиссии.

Мокроусовский районный суд признал врача виновным по ч.1 ст. 327 УК РФ («Изготовление подложного документа») и приговорил к ограничению свободы на год.