Рязань, , 13:06 — REGNUM

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудили в УМВД России по Рязанской области. Следственное управление полиции выясняет обстоятельства аварии микроавтобуса и легкового автомобиля на 404-м километре автодороги М5 «Урал», в результате которой погибли шесть человек, ещё восемь пострадали.

Как сообщило РИА Новости, микроавтобус, попавший в ДТП — частный, он находится в собственности гражданина Таджикистана и выполнял частную перевозку. Номера у транспортного средства саратовские.

Свою доследственную проверку также проводит региональное СУ СК, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. ИА REGNUM сообщало, что консилиум врачей решает вопрос о транспортировке пострадавших в Рязань. Сейчас они находятся в двух районных больницах.