Москва, , 13:03 — REGNUM

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич на свой странице в социальной сети распространил информацию о том, что вынужден был обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Общественный деятель передал в прокуратуру подборку «фейковых» новостей по ситуации в Ачинске, которые сейчас активно распространяются в сети.

«Вчера многие мои знакомые обсуждали взрывы на армейском арсенале под Ачинском. В сети есть разные точки зрения на то, что послужило причиной этих событий, но надо признать и то, что власти сделали многое, чтобы избежать многочисленных жертв.

Однако при этом снова нашлись те, кто захотел посеять панику среди населения и начал бойко сообщать, что, якобы, «по территории распространялось химическое оружие» и все случившееся… это «ядерный взрыв», — написал Александр Малькевич на своей странице.

«Передаю эти и другие найденные ссылки в Генпрокуратуру. У нас уже выстроен эффективный канал взаимодействия и уверен, в ближайшее время распространение подобной информации будет пресечено, а заказчики этой кампании установлены», — подытожил общественный деятель.