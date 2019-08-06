Калуга, , 13:00 — REGNUM

К наказанию в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев приговорил суд в Калуге 55-летнего жителя областного центра за ложное сообщение о готовящемся взрыве в помещении отделения ПАО «Сбербанк России». Об этом 6 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Александр Дмитриев.

В августе 2018 года калужанин, находясь в нетрезвом состоянии в помещении городского отделения ПАО «Сбербанк России», позвонил на «Горячую линию» банка и из хулиганских побуждений сообщил оператору, что готовится взрыв. Оператор незамедлительно сообщил о звонке в органы полиции, и мужчину задержали.

Калужанин был осуждён по части 1 статьи 207 УК РФ за заведомое ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.